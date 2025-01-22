أسعار النفط تستقر مع مناقشة المستثمرين لسياسات ترامب الثانية

شفق نيوز/ استقرت أسعار النفط في التعاملات المبكرة، يوم الأربعاء، مع تقييم الأسواق لإعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حالة طوارئ وطنية في مجال الطاقة في أول يوم له في منصبه وتأثير ذلك على الإمدادات.

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت سنتا واحدا إلى 79.30 دولارا للبرميل، في حين تراجعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي تسليم مارس آذار تسعة سنتات إلى 75.74 دولارا بحلول الساعة 01:20 بتوقيت جرينتش.

أعلن ترامب يوم الاثنين عن خطة شاملة لتعظيم إنتاج النفط والغاز، بما في ذلك إعلان حالة الطوارئ الوطنية في مجال الطاقة لتسريع إصدار التصاريح، والتراجع عن الحماية البيئية، وانسحاب الولايات المتحدة من اتفاق باريس للمناخ.

لكن محللين في مورجان ستانلي كتبوا في مذكرة أن من غير المرجح أن تؤدي هذه السياسة إلى تحفيز الاستثمار في الأمد القريب أو تغيير نمو الإنتاج الأميركي، وأضافوا أنها قد تخفف من التآكل المحتمل للطلب على المنتجات المكررة.

وتساءل المحللون أيضًا عما إذا كان وعد ترامب بإعادة ملء الاحتياطي الاستراتيجي سيؤدي إلى أي تغييرات على الطلب على النفط حيث كانت إدارة بايدن تشتري النفط بالفعل لمخزون الطوارئ.

كما ظل المستثمرون حذرين مع بقاء سياسة ترامب التجارية غير واضحة. وقال إنه يفكر في فرض رسوم جمركية بنسبة 25% على الواردات من كندا والمكسيك اعتبارا من الأول من فبراير/شباط، بدلا من فرضها في أول يوم له في منصبه كما وعد سابقا.

وأضاف الرئيس الأميركي أيضا أن إدارته "على الأرجح" ستتوقف عن شراء النفط من فنزويلا، أحد أكبر موردي النفط إلى البلاد.