أسعار النفط تستقر مع انتظار المستثمرين بيانات التضخم واجتماع أوبك+

شفق نيوز/ استقرت أسعار النفط في التعاملات الآسيوية المبكرة، يوم الثلاثاء ،مع ترقب المستثمرين بيانات التضخم لتقييم السياسة النقدية الأمريكية المستقبلية وقرارات سياسة الإنتاج الصادرة عن اجتماع أوبك+ في الثاني من يونيو حزيران.

وانخفض سعر خام برنت في عقود يوليو ثلاثة سنتات إلى 83.07 دولاراً للبرميل بحلول الساعة 00:38 بتوقيت جرينتش. وانخفض عقد أغسطس الأكثر نشاطًا بمقدار 4 سنتات إلى 82.85 دولارًا.

وسجلت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي تسليم يوليو/تموز 78.68 دولارا للبرميل مرتفعة 96 سنتا أو 1.2 بالمئة عن إغلاق يوم الجمعة، بعد أن تم تداولها خلال عطلة أمريكية بمناسبة يوم الذكرى دون التوصل إلى تسوية.

وتتجه الأنظار أيضًا إلى الاجتماع القادم عبر الإنترنت لمجموعة أوبك + في 2 يونيو.

وسيناقش المنتجون ما إذا كانوا سيمددون تخفيضات الإنتاج الطوعية بمقدار 2.2 مليون برميل يوميًا في النصف الثاني من العام، حيث تقول ثلاثة مصادر من دول أوبك + إن التمديد محتمل.