أسعار النفط تستقر ترقباً لاجتماع أوبك+

شفق نيوز – متابعة

استقرت أسعار النفط، اليوم الأربعاء، وسط ترقب الأسواق لاجتماع مرتقب لتحالف "أوبك+" هذا الأسبوع، والذي سيحدد مستويات الإنتاج لشهر آب/أغسطس المقبل.

وسجل خام برنت ارتفاعاً طفيفاً بمقدار سنت واحد ليبلغ 67.12 دولاراً للبرميل عند الساعة 01:24 بتوقيت غرينتش، في حين تراجع خام غرب تكساس الوسيط الأميركي بمقدار خمسة سنتات إلى 65.40 دولاراً للبرميل.

وتحركت الأسعار في نطاق محدود مع توقعات بأن يواصل تحالف "أوبك+" زيادات الإنتاج التي أُقرت في الأشهر الماضية، حيث قال أربعة مصادر في "أوبك+" لوكالة رويترز الأسبوع الماضي إن التحالف يعتزم رفع الإنتاج بمقدار 411 ألف برميل يومياً خلال آب/أغسطس، وذلك في اجتماعه المقرر في السادس من تموز/يوليو.

وتشهد السوق بالفعل أثراً واضحاً للزيادات السابقة، إذ رفعت السعودية، أكبر مصدر للنفط في العالم، صادراتها خلال حزيران/يونيو بمقدار 450 ألف برميل يومياً مقارنةً بأيار/مايو، وفقاً لبيانات شركة "كبلر"، مسجلة أعلى مستوى منذ أكثر من عام.

وفي الولايات المتحدة، ارتفعت مخزونات النفط الخام بواقع 680 ألف برميل الأسبوع الماضي، بحسب مصادر نقلت بيانات معهد البترول الأميركي، فيما يُنتظر صدور الأرقام الرسمية من إدارة معلومات الطاقة في وقت لاحق اليوم.