أسعار النفط تستقر بعد انخفاضها الأسبوعي بنسبة 7%

شفق نيوز/ استقرت أسعار النفط في التعاملات المبكرة، يوم الاثنين، بعد انخفاضها أكثر من سبعة بالمئة الأسبوع الماضي بفعل مخاوف بشأن الطلب في الصين أكبر مستورد للنفط في العالم وانحسار المخاوف بشأن اضطرابات محتملة في الإمدادات في الشرق الأوسط.

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت ثمانية سنتات أو 0.11 بالمئة إلى 73.14 دولارا للبرميل بحلول الساعة 01:20 بتوقيت جرينتش.

وزادت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي عشرة سنتات أو 0.14 بالمئة إلى 69.32 دولارا للبرميل.

وانخفض خام برنت أكثر من 7% الأسبوع الماضي، في حين خسر خام غرب تكساس الوسيط نحو 8%.

وسجلت العقود أكبر انخفاض أسبوعي لها منذ الثاني من سبتمبر/أيلول بسبب تباطؤ النمو الاقتصادي في الصين وانخفاض علاوات المخاطرة في الشرق الأوسط.

وخفضت الصين صباح الاثنين أسعار الفائدة القياسية على الإقراض كما كان متوقعا، كجزء من حزمة أوسع من تدابير التحفيز لإنعاش الاقتصاد.

وخفضت شركات الطاقة الأمريكية الأسبوع الماضي عدد منصات النفط والغاز الطبيعي العاملة للمرة الرابعة في خمسة أسابيع، وفقا لتقرير صادر عن شركة خدمات الطاقة بيكر هيوز يوم الجمعة.