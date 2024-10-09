أسعار النفط تستقر بسبب تطورات الصراع في الشرق الاوسط

شفق نيوز/ استقرت أسعار النفط في التعاملات الآسيوية، يوم الأربعاء، مع تقييم المتعاملين للتطورات في الصراع في الشرق الأوسط مقابل استمرار التوقعات الهبوطية للطلب.

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 22 سنتا أو 0.3 بالمئة إلى 77.4 دولارا للبرميل بحلول الساعة 0349 بتوقيت جرينتش. وصعدت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 14 سنتا إلى 73.71 دولارا للبرميل.

بدا مسؤولو حزب الله ، الثلاثاء وكأنهم يتراجعون عن الهدنة في غزة كشرط لوقف إطلاق النار في لبنان. وقال نائب زعيم حزب الله نعيم قاسم إنه يؤيد محاولات تأمين الهدنة في خطاب متلفز، وهي المرة الأولى التي لا يتم فيها ذكر نهاية الحرب في غزة كشرط مسبق.

وعلى صعيد الطلب، أظهرت البيانات ارتفاع مخزونات النفط الخام الأميركية بنحو 11 مليون برميل الأسبوع الماضي، وهو ما يفوق كثيرا توقعات المحللين الذين استطلعت وكالة "رويترز" آراءهم، وفقا لمصادر في السوق نقلا عن أرقام معهد البترول الأمريكي يوم الثلاثاء. لكن مخزونات الوقود هبطت.

وخفضت إدارة معلومات الطاقة الأميركية يوم الثلاثاء توقعاتها لنمو الطلب العالمي على النفط في عام 2024 بمقدار 20 ألف برميل يوميا إلى 103.1 ملايين برميل يوميا بسبب ضعف الإنتاج الصناعي ونمو التصنيع في الولايات المتحدة والصين.