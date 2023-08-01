أسعار النفط تستقر بالقرب من أعلى مستوى لها في 3 أشهر

شفق نيوز/ تغير سعر النفط قليلا، يوم الثلاثاء، حيث تم تداوله بالقرب من أعلى مستوى في ثلاثة أشهر وصل إليه يوم الاثنين، وسط مؤشرات على تقلص الإمدادات العالمية مع تنفيذ المنتجين تخفيضات الإنتاج والطلب القوي في الولايات المتحدة ، أكبر مستهلك وقود في العالم.

وبحلول الساعة 04:15 بتوقيت جرينتش ، بلغت العقود الآجلة لخام برنت لشهر أكتوبر 85.24 دولارًا للبرميل ، منخفضة 19 سنتًا أو 0.22٪ عن إغلاقها.

وسجل خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 81.64 دولارًا للبرميل ، بانخفاض 0.15٪ أو 19 سنتًا عن تسوية الجلسة السابقة ، والتي كانت أعلى مستوياتها منذ 14 أبريل / نيسان.

ويتوقع المحللون أن تمدد المملكة العربية السعودية خفضها الطوعي لإنتاج النفط البالغ مليون برميل يوميًا لمدة شهر آخر ليشمل سبتمبر/ ايلول المقبل لتوفير دعم إضافي للسوق خلال اجتماع افتراضي مع كبار المنتجين الآخرين المقرر عقده يوم الجمعة.

وفي يونيو / حزيران، اتفقت منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاؤها ، بما في ذلك روسيا، المعروفة باسم أوبك + ، على اتفاق واسع للحد من إمدادات النفط حتى عام 2024 ، وتعهدت السعودية بخفض طوعي إضافي لشهر يوليو/ تموز.

و في 3 يوليو ، قالت السعودية إن الخفض سيشمل أغسطس/ اب ، مضيفة أنه يمكن تمديده أكثر.

وتظهر البيانات أن تخفيضات المعروض تزامنت مع أرقام أمريكية صدرت يوم الاثنين تظهر أن الطلب على الوقود ارتفع إلى 20.78 مليون برميل يوميا في مايو/ ايار، وهو أعلى مستوى منذ أغسطس /اب 2019. وأظهرت البيانات الصادرة عن إدارة معلومات الطاقة أيضا الطلب على البنزين حيث ارتفع إلى 9.11 ملايين برميل يوميا ، وهو أعلى مستوى منذ يونيو 2022.