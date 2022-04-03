أسعار النفط تستعد للتداول بعد أكبر خسارة أسبوعية في عامين

شفق نيوز/ تستعد العقود الآجلة للنفط للتداول الآسيوي بعد أن سجل كل من خام برنت والخام الأمريكي، الأسبوع الماضي، أكبر خسارة أسبوعية لهما في عامين، إذ أعلنت الولايات المتحدة عن أكبر سحب على الإطلاق من احتياطي النفط الاستراتيجي الأمريكي.

واستقرت العقود القياسية لخام برنت وخام غرب تكساس الأمريكي الوسيط على انخفاض بنحو 13 بالمئة خلال الأسبوع. وأعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن يوم الخميس عن سحب مليون برميل يوميا من النفط الخام لمدة ستة أشهر اعتبارا من مايو أيار ليصل إلى 180 مليون برميل.

وقالت وزارة الصناعة اليابانية إن الدول الأعضاء في وكالة الطاقة الدولية اتفقت يوم الجمعة على ثاني سحب منسق للنفط في اجتماع استثنائي.

ومع ذلك، قال فيل فلين المحلل في برايس فيوتشرز جروب "عندما تنظر إلى السحب من احتياطي النفط الاستراتيجي، لا يزال هناك الكثير من الأسئلة حول كيفية إخراج كل هذا النفط من هناك. علينا أن ننتظر ونرى".

واضطربت أسواق الطاقة في جميع أنحاء العالم وأثارت مخاوف بشأن الإمدادات العالمية عندما عطلت العقوبات المفروضة على روسيا بسبب غزوها لأوكرانيا إمدادات الطاقة ودفعت أسعار النفط إلى قرابة 140 دولارا للبرميل، وهو أعلى مستوى في حوالي 14 عاما.