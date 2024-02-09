أسعار النفط ترتفع و تتجه لتحقيق مكاسب أسبوعية لنحو 6%

شفق نيوز/ صعدت أسعار النفط، في التعاملات المبكرة الجمعة، متجهة نحو تحقيق مكاسب أسبوعية وسط استمرار التوترات في الشرق الأوسط بعد أن رفضت إسرائيل مقترحا من حركة "حماس" الفلسطينية لوقف إطلاق النار.

بحلول الساعة 0119 بتوقيت غرينتش، ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت ثمانية سنتات بما يعادل 0.1 بالمئة إلى 81.71 دولارا للبرميل، وصعدت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 17 سنتا أو 0.2 بالمئة إلى 76.39 دولارا للبرميل.

وقفزت أسعار النفط بنحو ثلاثة بالمئة في الجلسة السابقة مع قصف القوات الإسرائيلية لمدينة رفح الحدودية بجنوب قطاع غزة بعدما رفض رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو مقترحا لإنهاء الحرب في القطاع.

وأبقت التوترات أسعار النفط على ارتفاع، ويتجه الخامان القياسيان للصعود 5.7 بالمئة لكل منهما خلال الأسبوع.

وأطلق مسؤولون أميركيون انتقاداتهم الأشد حدة حتى الآن بشأن الخسائر البشرية بين المدنيين في غزة جراء عمليات إسرائيل التي تحول تركيز هجومها حاليا إلى رفح.

ووصل وفد من حماس إلى القاهرة، الخميس، لإجراء محادثات مع وسطاء من مصر وقطر لوقف إطلاق النار.

ورغم أن الصراع أدى إلى ارتفاع الأسعار، فإنه لم يكن له تأثير على إنتاج النفط.