أسعار النفط ترتفع وسط مخاوف من تأثير صراع الشرق الأوسط على الإمدادات

شفق نيوز/ ارتفعت أسعار النفط في التعاملات المبكرة يوم الخميس، إذ يبقي الصراع في الشرق الأوسط المستثمرين في حالة من القلق بشأن ما إذا كان يمكن أن يؤثر على إمدادات النفط بالمنطقة.

وبحلول الساعة 0000 بتوقيت غرينتش ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 38 سنتا إلى 85.01 دولاراً للبرميل، كما صعدت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 46 سنتا إلى 80.90 دولاراً للبرميل.

وذكرت وسائل إعلام رسمية أن الزعيم الأعلى الإيراني آية الله علي خامنئي حث الدول الإسلامية على وقف صادرات النفط والمواد الغذائية إلى إسرائيل، وطالب بوقف القصف الذي تشنه على قطاع غزة.

ووفقا لبيانات أمريكية، فقد أنتجت إيران العضو في منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) نحو 2.5 مليون برميل يوميا من الخام في عام 2022.

وقال الجيش الإسرائيلي إن قواته قتلت قياديا آخر بحركة حماس يوم الأربعاء في ثاني هجوم على مخيم جباليا للاجئين في غزة في غضون يومين، فيما عبَرت المجموعة الأولى من المدنيين الذين تم إجلاؤهم من غزة إلى مصر.