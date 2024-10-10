أسعار النفط ترتفع وسط مخاوف الشرق الاوسط والعاصفة الأمريكية

شفق نيوز/ ارتفعت أسعار النفط في التعاملات الآسيوية المبكرة، يوم الخميس، بفعل مخاوف من احتمال انقطاع الإمدادات في الشرق الأوسط مع تخطيط إسرائيل لشن هجوم على إيران وارتفاع الطلب على الوقود مع هبوب عاصفة كبيرة على فلوريدا.

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 37 سنتا بما يعادل 0.5 بالمئة إلى 76.95 دولارا للبرميل، في حين ارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 35 سنتا أو 0.5 بالمئة أيضا إلى 73.59 دولارا للبرميل بحلول الساعة 00:34 بتوقيت جرينتش.

وأظهرت البيانات الرسمية أن الطلبات انخفضت بنسبة 5.8% عن الشهر السابق.

وتعرضت أكبر دولة منتجة ومستهلكة للنفط في العالم لعاصفة كبرى ثانية، وهي إعصار ميلتون، الذي ضرب الساحل الغربي لولاية فلوريدا، مما تسبب في حدوث أعاصير وتهديد بارتفاع منسوب مياه البحر.

وقد أدت العاصفة بالفعل إلى زيادة الطلب على البنزين في الولاية، حيث نفدت إمدادات حوالي ربع محطات الوقود، مما ساعد في دعم أسعار النفط الخام.

وعززت الأسعار أيضا بقاء المستثمرين حذرين من تصعيد محتمل في التوترات بين إسرائيل وإيران ، مع وعد وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف جالانت بأن الضربة الإسرائيلية ضد إيران ستكون "قاتلة ودقيقة ومفاجئة".