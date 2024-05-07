أسعار النفط ترتفع وسط مخاوف استمرار تصعيد التوتر في الشرق الاوسط

شفق نيوز/ شهدت أسعار النفط ارتفاعًا طفيفًا في وقت مبكر من، يوم الثلاثاء، مع تزامن العمل العسكري في غزة من قبل القوات الإسرائيلية مع مفاوضات وقف إطلاق النار الجارية.

وشهدت العقود الآجلة لخام برنت ارتفاعًا قدره 46 سنتًا ليصل سعر البرميل إلى 83.79 دولارًا للبرميل، في حين ارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي أيضًا بمقدار 46 سنتًا ليصل سعره إلى 78.94 دولارًا للبرميل.

ويأتي هذا الارتفاع في أسعار النفط بعد فترة من الانخفاض في الأسبوع الماضي، حيث سجل كلا العقدين أكبر انخفاض أسبوعي لهما في ثلاثة أشهر. وقد تأثر هذا الانخفاض ببيانات الوظائف الأمريكية الضعيفة والتكهنات المتعلقة بتخفيضات الاحتياطي الفيدرالي لأسعار الفائدة.

وقد ساهمت المخاوف من تصعيد محتمل في المنطقة قد يؤدي إلى تعطيل إمدادات النفط الخام في الشرق الأوسط في دعم أسعار النفط. بالإضافة إلى ذلك، ساهم قرار المملكة العربية السعودية برفع أسعار البيع الرسمية للنفط الخام إلى آسيا وشمال غرب أوروبا والبحر الأبيض المتوسط لشهر يونيو في دعم الأسعار.

ويشير هذا القرار إلى توقع قوة الطلب خلال فصل الصيف. وقد تم تحديد سعر النفط الخام العربي الخفيف المتجه إلى آسيا عند 2.90 دولار أمريكي للبرميل وهو أعلى سعر منذ شهر يناير ويتماشى مع النطاق الأعلى لتوقعات السوق.