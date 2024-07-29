أسعار النفط ترتفع وسط مخاوف اتساع الصراع في الشرق الأوسط

شِفق نيوز/ ارتفعت أسعار النفط، يوم الاثنين، لتقلص خسائر الأسبوع الماضي، بفعل مخاوف من اتساع الصراع في الشرق الأوسط بعد هجوم صاروخي على مرتفعات الجولان المحتلة والذي ألقت إسرائيل والولايات المتحدة مسؤوليته على جماعة حزب الله اللبنانية المسلحة.

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 20 سنتا أو 0.3 بالمئة إلى 81.33 دولارا للبرميل بحلول الساعة 00:10 بتوقيت جرينتش.

وصعدت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي تسعة سنتات أو 0.1 بالمئة إلى 77.25 دولارا للبرميل.

وفي الأسبوع الماضي، خسر خام برنت 1.8%، في حين انخفض خام غرب تكساس الوسيط بنسبة 3.7%، وسط تراجع الطلب الصيني والآمال في التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في غزة.

وفي يوم الأحد، فوضت الحكومة الأمنية الإسرائيلية حكومة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو باتخاذ قرار بشأن "طريقة وتوقيت" الرد على الهجوم الصاروخي الذي وقع يوم السبت في مرتفعات الجولان والذي أسفر عن مقتل 12 شخصا.

وعلى جانب الطلب، أظهرت البيانات الصادرة في وقت سابق من هذا الشهر أن إجمالي واردات الصين من وقود الزيت انخفضت بنسبة 11% في النصف الأول من عام 2024، مما أثار المخاوف بشأن آفاق الطلب الأوسع في الصين، أكبر مستورد للنفط الخام في العالم.