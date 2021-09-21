أسعار النفط ترتفع وسط شح الإمدادات الأمريكية

شفق نيوز/ ارتفعت أسعار النفط يوم الثلاثاء، حيث أشار محللون إلى مؤشرات على شح المعروض في الولايات المتحدة وتباطؤ النمو الاقتصادي الصيني.

ارتفع خام برنت 74 سنتًا أو 1٪ إلى 74.66 دولارًا للبرميل بحلول الساعة 05:20 بتوقيت جرينتش، بعد أن انخفض بنسبة 2٪ تقريبًا يوم الاثنين، وارتفع عقد غرب تكساس الوسيط ، الذي ينتهي في وقت لاحق يوم الثلاثاء، 80 سنتًا أو 1.14٪ عند 70.94 دولارًا. بعد انخفاضه 2.3٪ في الجلسة السابقة.

إن انقطاعات طويلة الأمد من خليج المكسيك بعد إعصار آدا، مما يعني توفر إمدادات أقل في أمريكا التي تعتبر اكبر اقتصاد بالعالم.

كما ان تباطؤ النمو الاقتصادي الصيني وعدم اليقين بشأن الجدول الزمني المتناقص لبنك الاحتياطي الفيدرالي (الأمريكي) يلقي بثقله على معنويات السوق .