أسعار النفط ترتفع وسط تهديد بعقوبات اميركية على روسيا وحصار ناقلات فنزويلا

شفق نيوز- متابعة

ارتفعت أسعار النفط، يوم الخميس، على خلفية تقارير تفيد بأن الولايات المتحدة تستعد لفرض عقوبات جديدة على قطاع الطاقة الروسي في حال عدم موافقة موسكو على اتفاق سلام مع أوكرانيا، بالتزامن مع تقييم الأسواق لمخاطر الإمدادات الناجمة عن الحصار الاميركي المفروض على ناقلات النفط الفنزويلية.

وارتفع سعر خام غرب تكساس الوسيط الاميركي بمقدار 44 سنتاً، أو 0.79%، ليصل إلى 56.38 دولاراً للبرميل عند الساعة 02:56 بتوقيت غرينتش، بعدما كان قد صعد بأكثر من دولار في وقت مبكر من جلسة التداول، فيما صعد سعر خام برنت 42 سنتاً، أو 0.7%، ليبلغ 60.10 دولارات للبرميل.

وأفادت وكالة بلومبيرغ، يوم الأربعاء، بأن الولايات المتحدة تُعدّ جولة جديدة من العقوبات على قطاع الطاقة الروسي في حال رفضت موسكو اتفاق السلام، نقلاً عن مصادر مطلعة، في حين قال مسؤول في البيت الأبيض لوكالة رويترز إن الرئيس الاميركي دونالد ترمب لم يتخذ بعد أي قرار بشأن فرض عقوبات جديدة على روسيا.

وفي سياق متصل، أعلن ترمب، يوم الثلاثاء، فرض حصار على ناقلات النفط الخاضعة للعقوبات التي تدخل وتغادر فنزويلا، من دون توضيح آلية تنفيذ هذا الحصار.

وأشارت مصادر وبيانات جمركية إلى أن الحصار قد يهدد نحو 600 ألف برميل يومياً من صادرات النفط الفنزويلية، معظمها متجه إلى الصين، في حين يُتوقع استمرار صادرات النفط الفنزويلي إلى الولايات المتحدة بحدود 160 ألف برميل يومياً، بموجب تراخيص سابقة، مع استمرار مغادرة السفن نحو الموانئ الاميركية.

وأوضحت مصادر أن معظم الصادرات الفنزويلية الأخرى ظلت متوقفة حتى يوم أمس الأربعاء، رغم أن شركة النفط الحكومية الفنزويلية PDVSA استأنفت تحميل شحنات النفط الخام والوقود بعد تعليق العمليات نتيجة هجوم إلكتروني.

ولا تزال آلية فرض الحصار الاميركي غير واضحة، إلا أن خفر السواحل الاميركي كان قد استولى الأسبوع الماضي على ناقلة نفط فنزويلية، في خطوة وُصفت بغير المسبوقة، وسط استعدادات لاعتراضات إضافية مماثلة.

ويشكّل النفط الخام الفنزويلي نحو 1% من الإمدادات العالمية، ويُصدَّر معظمه إلى الصين، إلا أن ضعف الطلب ووفرة المخزونات العائمة في آسيا يحدّان من تأثير هذه التطورات على أكبر مستورد للنفط في العالم.