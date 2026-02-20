أسعار النفط ترتفع وسط تصاعد المخاوف من نشوب صراع بين واشنطن وطهران

شفق نيوز - اربيل

ارتفعت أسعار النفط اليوم الجمعة وسط تصاعد المخاوف من نشوب صراع بين الولايات المتحدة وإيران، بعدما هددت واشنطن طهران بأنها ستعاني إذا لم تبرم اتفاقا بشأن أنشطتها النووية في غضون أيام.

وزادت العقود الآجلة لخام برنت 21 سنتا أو 0.3 بالمئة إلى 71.87 دولارا فيما زاد خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 23 سنتا أو 0.4 بالمئة إلى 66.66 دولارا، وفقا لوكالة "رويترز".

وسجلت الأسعار أعلى مستوى عند التسوية في ستة أشهر أمس الخميس بعد أن قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن "أمورا سيئة للغاية" ستحدث إذا لم تتوصل إيران إلى اتفاق بشأن برنامجها النووي، الذي تقول إنه سلمي بينما تعتقد الولايات المتحدة أنه يهدف لتطوير سلاح نووي. وحدد ترامب مهلة من عشرة إلى 15 يوما.

في غضون ذلك، تخطط إيران لإجراء تدريبات بحرية مشتركة مع روسيا، حسبما ذكرت وكالة أنباء محلية، بعد أيام من قيامها بإغلاق مضيق هرمز بشكل مؤقت لإجراء تدريبات عسكرية.

ويمر عبر المضيق حوالي 20 بالمئة من إمدادات النفط العالمية. وقد يؤدي أي صراع في المنطقة إلى تعطيل إمدادات النفط وارتفاع الأسعار.

وتلقت الأسعار دعما من تقرير إدارة معلومات الطاقة الذي صدر أمس الخميس وأظهر انخفاض مخزونات النفط الخام الأمريكية بتسعة ملايين برميل، مع ارتفاع معدل استخدام مصافي التكرير والصادرات.

ووفقا لمبادرة بيانات المنظمات المشتركة فقد انخفضت صادرات السعودية من النفط إلى 6.988 ملايين برميل يوميا في ديسمبر كانون الأول، وهو أدنى مستوى منذ سبتمبر أيلول.