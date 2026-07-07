أسعار النفط ترتفع وسط تركيز الأسواق على زيادة الإمدادات وآفاق الطلب

شفق نيوز - بغداد/أربيل

ارتفعت أسعار النفط بشكل طفيف، اليوم الثلاثاء، مع تحول اهتمام الأسواق من التوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط إلى متابعة زيادة الإمدادات العالمية وآفاق الطلب، ما حدّ من مكاسب الأسعار.

وصعدت العقود الآجلة لخام برنت بمقدار 28 سنتاً أو 0.39% لتسجل 72.29 دولاراً للبرميل، فيما ارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 29 سنتاً أو 0.26% إلى 68.84 دولاراً للبرميل.

وقال كبير محللي الأسواق في شركة KCM Trade، تيم ووترر، إن تعافي الإمدادات أدى إلى تراجع علاوة المخاطر في السوق، إلا أن المستثمرين ما زالوا يتعاملون بحذر مع الهدنة الحالية في ظل استمرار الضبابية بشأن العلاقات الأمريكية الإيرانية.

ويترقب المستثمرون تطورات المحادثات بين الولايات المتحدة وإيران بشأن الملاحة في مضيق هرمز، بالتزامن مع انتعاش صادرات النفط الخليجية، فيما رفعت الإمارات إنتاجها النفطي إلى أكثر من 3.8 ملايين برميل يومياً خلال يونيو، وهو أعلى مستوى منذ أبريل/نيسان 2020.

وأضاف ووترر أن المرحلة المقبلة لأسعار النفط ستعتمد بشكل كبير على مؤشرات الطلب، ولا سيما من الصين، بعدما استوعبت الأسواق معظم الأخبار الإيجابية المتعلقة بزيادة الإمدادات.

وكان تحالف "أوبك+" قد اتفق على زيادة أهداف الإنتاج بمقدار 188 ألف برميل يومياً اعتباراً من أغسطس المقبل، بعد زيادات مماثلة في شهري يونيو ويوليو، في حين خفضت السعودية سعر البيع الرسمي لخامها العربي الخفيف إلى آسيا لشهر أغسطس، في أكبر خفض شهري منذ أكثر من عقدين.