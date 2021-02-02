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أسعار النفط ترتفع وتوقعات بالوصول لـ65 دولاراً

Category: اقتصـاد

Date: 2021-02-02T05:43:54+0000
أسعار النفط ترتفع وتوقعات بالوصول لـ65 دولاراً

شفق نيوز/ ارتفعت أسعار النفط نحو واحد بالمئة يوم الثلاثاء، بعد أن أظهر كبار المنتجين أنهم يخفضون إنتاج الخام تماشيا مع التزاماتهم السابقة، مما يدعم سوقا خرجت من الخدمة بسبب ضعف الطلب خلال جائحة فيروس كورونا.

وارتفع خام برنت 61 سنتا أو 1.10 بالمئة إلى 56.95 دولاراً للبرميل بحلول الساعة 05:14 بتوقيت غرينتش بينما زاد النفط الأمريكي 62 سنتا أو 1.12 إلى 54.15 دولارا للبرميل. وقد ارتفع كلا العقدين بأكثر من 2٪ في الجلسة السابقة.

ومن ناحية أخرى، أظهر مسح أن إنتاج أوبك من النفط ارتفع لسابع شهر على التوالي في يناير كانون الثاني بعد أن اتفقت المنظمة وحلفاؤها على مزيد من التخفيف لقيود الإمدادات، رغم أن نمو الإنتاج كان أصغر من المتوقع.

ظهرت بيانات حكومية أمريكية الأسبوع الماضي هبوطا قدره 2.3 مليون برميل في مخزونات الخام في مركز تسليم العقود الآجلة للخام الأمريكي في كاشينج بولاية أوكلاهوما. وقال محللون ومتعاملون إن من المتوقع أن تسجل المخزونات هبوطا أسبوعيا آخر بنفس القدر.

وقال بنك جولدمان ساكس إن أسعار النفط قد ترتفع إلى 65 دولارا للبرميل بحلول يوليو تموز، متوقعا نقصا قدره 900 ألف برميل يوميا في المعروض في سوق النفط في النصف الأول من 2021، وهو رقم أعلى من توقعاته السابقة البالغة 500 ألف برميل يوميا.

وما يزال النفط يواجه بيئة طلب صعبة على المدى القصير وسط قلق من أن المتغيرات الجديدة لـ Covid-19 ستؤدي إلى المزيد من الإغلاق، حيث لا تسير عمليات إطلاق اللقاح بسلاسة كما هو متوقع في بعض البلدان. أدى عودة ظهور الفيروس مؤخرًا في آسيا إلى تعافي هش في وقود النقل.

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