أسعار النفط تقترب من 80 دولاراً للبرميل الواحد

شفق نيوز/ استقرت أسعار النفط، الخميس، مع تداول برنت قرب 80 دولارا للبرميل، إذ طغى ارتفاع المخزونات والإنتاج القياسي في الولايات المتحدة على المخاوف بشأن اضطرابات التجارة العالمية في البحر الأحمر.

بحلول الساعة 09:14 بتوقيت غرينتش، ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت بواقع 13 سنتا، بما يعادل 0.1 بالمئة، إلى 79.80 دولار للبرميل، في حين زاد خام غرب تكساس الأميركي أربعة سنتات إلى 74.26 دولار.

وقالت إدارة معلومات الطاقة الأميركية أمس الأربعاء إن مخزونات الخام الأميركية زادت 2.9 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في 15 ديسمبر إلى 443.7 مليون برميل، مقارنة مع توقعات المحللين في استطلاع أجرته رويترز بانخفاض قدره 2.3 مليون برميل.

وأضافت أن إنتاج النفط الخام الأميركي ازاد إلى مستوى قياسي بلغ 13.3 مليون برميل يوميا الأسبوع الماضي، ارتفاعا من أعلى مستوى سابق على الإطلاق عند 13.2 مليون برميل يوميا.

وارتفع الخامان القياسيان عند التسوية أمس الأربعاء للجلسة الثالثة على التوالي مع شعور المستثمرين بالقلق من اضطرابات التجارة في ظل اختيار شركات النقل البحري الكبرى الابتعاد عن البحر الأحمر وسلوك مسار بحري أطول مما يؤدي إلى زيادة تكاليف النقل والتأمين.

ويمر حوالي 12 بالمئة من الحركة العالمية عبر البحر الأحمر.

ومع ذلك، يقول المحللون إن التأثير على إمدادات النفط محدود حتى الآن لأن الجزء الأكبر من خام الشرق الأوسط يتم تصديره عبر مضيق هرمز.