أسعار النفط ترتفع وبرنت يقفز فوق 90 دولارا للبرميل

شفق نيوز/ ارتفعت أسعار النفط في التعاملات الآسيوية المبكرة، الثلاثاء ، بعد أن تضاءلت الآمال في أن تؤدي المفاوضات بين إسرائيل وحماس إلى وقف إطلاق النار في غزة وتخفيف التوتر في الشرق الأوسط.

وبحلول الساعة 00:32 بتوقيت جرينتش، ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 40 سنتا إلى 90.78 دولارا للبرميل. وارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 35 سنتا إلى 86.78 دولارا.

تكبد برنت أولى خسائره في خمس جلسات ونزل غرب تكساس الوسيط لأول مرة في سبع جلسات على خلفية احتمال تراجع المخاطر الجيوسياسية بعد أن جولة جديدة من مناقشات وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحماس في القاهرة يوم الاثنين في ختام مسعى استمر عدة جلسات.

وتواصل السوق تقييم احتمالات انقطاع إمدادات النفط. وقال محللون من إيه.إن.زد إن الرد الإيراني على الهجوم الذي يشتبه أنه إسرائيلي على قنصليتها في سوريا "قد يجعل سوق النفط عرضة للتأثر بالصراع، بعدما لم يتأثر إلى حد كبير منذ هجوم حماس على إسرائيل.