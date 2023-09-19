أسعار النفط ترتفع وبرنت فوق 95 دولارا للبرميل

شفق نيوز/ ارتفعت أسعار النفط في التعاملات المبكرة يوم الثلاثاء، للجلسة الرابعة على التوالي، نتيجة عجز في الإمدادات الناجم عن تخفيضات الإنتاج من قبل السعودية وروسيا، اضافة الى انخفاض انتاج النفط الصخري من أمريكا.

وبحلول الساعة 04:18 بتوقيت جرينتش، ارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 99 سنتا، بما يعادل واحدا بالمئة، إلى 92.47 دولارا للبرميل، في حين ارتفعت العقود الآجلة لخام القياس العالمي برنت 58 سنتا، إلى 95.01 دولارا للبرميل.

وقالت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية يوم أمس الإثنين إن إنتاج النفط الأمريكي من أكبر المناطق المنتجة للصخر الزيتي يتجه نحو الانخفاض إلى 9.393 ملايين برميل يوميا في أكتوبر / تشرين الاول، وهو أدنى مستوى منذ مايو / ايار 2023، وسيكون قد انخفض لمدة ثلاثة أشهر متتالية.

وتأتي هذه التقديرات بعد أن مددت السعودية وروسيا هذا الشهر تخفيضات الإمدادات مجتمعة بمقدار 1.3 مليون برميل يوميا حتى نهاية العام.

ودافع وزير الطاقة السعودي عبد العزيز بن سلمان أمس الاثنين عن تخفيضات أوبك+ لإمدادات سوق النفط، قائلا إن أسواق الطاقة الدولية تحتاج إلى تنظيم مخفف للحد من التقلبات، بينما حذر أيضا من عدم اليقين بشأن الطلب الصيني والنمو الأوروبي وإجراءات البنك المركزي لمعالجة التضخم.