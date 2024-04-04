أسعار النفط ترتفع مع مؤشرات نمو اقتصادي بأمريكا

شفق نيوز/ ارتفعت أسعار النفط في التعاملات الآسيوية المبكرة، يوم الخميس، وسط مخاوف من نقص الإمدادات مع استمرار المنتجين الرئيسيين في تخفيضات الإنتاج، إلى جانب مؤشرات النمو الاقتصادي في الولايات المتحدة أكبر مستهلك للنفط في العالم.

وصعدت العقود الآجلة لخام برنت لشهر يونيو حزيران 15 سنتا بما يعادل 0.2 بالمئة إلى 89.51 دولارا للبرميل عند التسوية بحلول الساعة 00:37 بتوقيت جرينتش.

كما زادت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي لشهر/مايو أيار 15 سنتا أو 0.2 بالمئة إلى 85.59 دولارا للبرميل.

وسجل عقد برنت ليونيو/حزيران وعقد خام غرب تكساس الوسيط لمايو/ أيار ارتفاعات على مدار الأيام الأربعة الماضية وأغلقا يوم الأربعاء عند أعلى مستوى منذ نهاية أكتوبر/ تشرين الأول.

وارتفعت أسعار النفط بعد أن أدت هجمات أوكرانية على مصافي تكرير روسية إلى تقليص إمدادات الوقود، ووسط مخاوف من أن الحرب بين إسرائيل وحركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) في غزة قد تمتد لتشمل إيران مما قد يؤدي إلى اضطراب الإمدادات في منطقة الشرق الأوسط.

وأبقى كبار الوزراء بمنظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاء من بينهم روسيا في اجتماع عقد يوم الأربعاء على سياسة إنتاج النفط دون تغيير وحثوا بعض الدول على تعزيز الالتزام بتخفيضات الإنتاج.

وصدر عن الاجتماع أن بعض الأعضاء سيعوضون زيادة الإمدادات في الربع الأول.