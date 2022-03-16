أسعار النفط ترتفع مع محادثات وقف إطلاق النار بين روسيا وأوكرانيا

شفق نيوز/ ارتفعت أسعار النفط، يوم الأربعاء، منتعشة بعد أن هبطت في وقت سابق بأكثر من دولار واحد للبرميل، حيث كانت محادثات وقف إطلاق النار أحدث محفز للسوق.

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 1.33 سنتا أو 1.33 بالمئة إلى 101.24 دولار للبرميل الساعة 04:30 بتوقيت جرينتش، وارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 87 سنتا أو 0.90 بالمئة إلى 97.32 دولارا للبرميل، وانخفض كلا العقدين في وقت سابق بأكثر من دولار واحد ، مع انخفاض خام برنت إلى 98.86 دولارًا للبرميل وتراجع خام غرب تكساس الوسيط إلى 94.90 دولارًا للبرميل.

قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في خطاب بالفيديو نُشر في وقت مبكر من يوم الأربعاء إن مواقف أوكرانيا وروسيا في محادثات السلام تبدو أكثر واقعية ، لكن هناك حاجة إلى مزيد من الوقت.

واستقر النفط دون مستوى 100 دولار يوم الثلاثاء وهي المرة الأولى منذ أواخر فبراير شباط. كانت جلسات التداول متقلبة منذ الغزو الروسي لأوكرانيا، حيث وصلت الأسعار إلى أعلى مستوياتها في 14 عامًا في 7 مارس/ اذار ، لكن منذ ذلك الحين انخفض خام برنت بنحو 40 دولارًا للبرميل ونفط خام غرب تكساس الوسيط بنحو 34 دولارًا.

تعرضت الأسعار أيضًا لضغوط في الأيام الأخيرة بسبب مخاوف من تباطؤ الطلب في الصين، حيث تفرض أكبر دولة في العالم من حيث عدد السكان وثاني أكبر مستهلك للنفط إجراءات صارمة لاحتواء انتشار COVID-19.

في غضون ذلك ، أظهرت بيانات أولية من معهد البترول الأمريكي أن مخزونات الخام الأمريكية ارتفعت بمقدار 3.8 مليون برميل للأسبوع المنتهي في 11 مارس، بينما انخفضت مخزونات البنزين بمقدار 3.8 مليون برميل، وارتفعت مخزونات المقطرات بمقدار 888 ألف برميل.