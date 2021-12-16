أسعار النفط ترتفع مع صعود الطلب وانخفاض المخزون الامريكي

شفق نيوز/ ارتفعت أسعار النفط، يوم الخميس، مع صعود الطلب الاستهلاكي في الولايات المتحدة ودول اخرى إلى مستوى قياسي، اضافة لإنخفاض المخزون الاستراتيجي الامريكي، في الوقت الذي يهدد فيه نوع Omicron لفيروس كورونا بتأثير استهلاك النفط على مستوى العالم.

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 54 سنتاً، أو 0.72٪، إلى 74.42 دولاراً للبرميل بحلول الساعة 05:16 بتوقيت غرينتش، بينما زادت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 68 سنتاً، أو 0.96٪ ، إلى 71.61 دولاراً.

وأظهرت بيانات من إدارة معلومات الطاقة الأمريكية انخفاض مخزونات الخام الأمريكية 4.6 ملايين برميل في الأسبوع المنتهي في العاشر من ديسمبر/ كانون الأول .

وقال المحللون إن الارتفاع يعكس ارتفاع الطلب على النفط من الولايات المتحدة التي تعد اكبر مستهلك بالعالم ودول اخرى، مما يعكس التوقعات بزيادة عدد الأشخاص الذين يسافرون لقضاء العطلات وتخفيف اختناقات سلسلة التوريد التي تحتوي على المزيد من الشاحنات على الطريق لتسليم البضائع.

إلا أن المخاوف المستمرة بشأن فيروس كورونا ادت إلى الحد من مكاسب الأسعار.

وأبلغت بريطانيا وجنوب إفريقيا عن تسجيل حالات إصابة يومية قياسية بكوفيد-19 مع انتشار Omicron بسرعة، في حين أن العديد من الشركات في جميع أنحاء العالم تطلب الآن من الموظفين العمل من المنزل، مما قد يحد أيضًا من الطلب على النفط.