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أسعار النفط ترتفع مع شح المعروض والاقبال على اللقاحات

Category: اقتصـاد

Date: 2021-07-27T05:18:49+0000
أسعار النفط ترتفع مع شح المعروض والاقبال على اللقاحات

شفق نيوز/ ارتفعت أسعار النفط، يوم الثلاثاء، حيث راهن المستثمرون على نقص المعروض وارتفاع معدلات التطعيم الذي سيساعد في تعويض أي تأثير على الطلب بسبب ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا في جميع أنحاء العالم.

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 25 سنتا أو 0.33 بالمئة إلى 74.93 دولاراً للبرميل بحلول الساعة 05:10 بتوقيت جرينتش ، لتواصل مكاسبها 0.5 بالمئة يوم الاثنين.

وارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 20 سنتات إلى 72.11 دولارًا للبرميل، بعد أن خسرت 16 سنتًا يوم الاثنين.

وقال مسؤول بالبيت الأبيض إن قيود السفر الأوسع لن يتم رفعها بسبب نوع دلتا شديد العدوى وتزايد الإصابات المحلية، كما أن بريطانيا ابلغت عن أدنى إجمالي يومي لحالات COVID-19 الجديدة منذ 4 يوليو حتى يوم امس الاثنين ، مما يشير إلى أن الزيادة الأخيرة في الإصابات قد تجاوزت ذروتها.

من المتوقع أن تظل أسواق النفط العالمية في حالة عجز على الرغم من قرار منظمة البلدان المصدرة للبترول وحلفائها، المعروفين مجتمعين باسم أوبك + ، بزيادة الإنتاج حتى نهاية العام.

ينتظر المستثمرون بيانات المخزون من مجموعة صناعة معهد البترول الأمريكي يوم الثلاثاء وإدارة معلومات الطاقة الأمريكية يوم الأربعاء للحصول على مزيد من الأدلة على أن الطلب يتعطل.

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