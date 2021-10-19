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أسعار النفط ترتفع مع زيادة الطلب

Category: اقتصـاد

Date: 2021-10-19T05:38:06+0000
أسعار النفط ترتفع مع زيادة الطلب

شفق نيوز/ ارتفعت أسعار النفط، يوم الثلاثاء، مع زيادة الطلب نتيجة بقاء أسعار النفط والفحم والغاز مرتفعة وقرب موسم الشتاء، مما أثار مخاوف بمدى قدرة الدول المنتجة على تلبية الطلب المتزايد على النفط.

وارتفع خام برنت 20 سنتا أو 0.25 بالمئة إلى 84.54 دولارا للبرميل بحلول الساعة 05:15 بتوقيت جرينتش بعد أن هبط 0.6 بالمئة يوم الاثنين، ولا يزال العقد مرتفعًا بنسبة 7٪ تقريبًا هذا الشهر.

وارتفع النفط الأمريكي 33 سنتا أو 0.38 بالمئة إلى 82.75 دولارا للبرميل بعد أن صعد 0.2 بالمئة في الجلسة السابقة ونحو 10 بالمئة هذا الشهر.

ومع انخفاض درجات الحرارة مع اقتراب فصل الشتاء في نصف الكرة الشمالي، من المرجح أن تظل أسعار النفط والفحم والغاز مرتفعة مما يزيد الطلب على النفط ليكون بديلا مناسبا.

وقال محللو السلع في Citi Research في مذكرة، بعد رفع توقعاتهم لنفط برنت لبقية عام 2021 إلى 85 دولارًا للبرميل من 74 دولارًا للبرميل "الشتاء القارس لديه القدرة على رفع أسعار الطاقة أكثر".

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