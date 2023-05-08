أسعار النفط ترتفع مع تلاشي مخاوف الركود

شفق نيوز/ ارتفعت أسعار النفط بشكل طفيف يوم الاثنين، حيث ظل التجار حذرون على الرغم من تراجع المخاوف من حدوث ركود في الولايات المتحدة.

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 26 سنتا أو 0.35 بالمئة إلى 75.56 دولارا للبرميل في الساعة 04:38 بتوقيت جرينتش.

وارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 29 سنتا، أي أيضا 0.41٪ ، عند 71.63 دولارا.

وأدت المخاوف من أن الأزمة المصرفية الأمريكية ستؤدي إلى تباطؤ الاقتصاد وتقويض الطلب على الوقود في أكبر دولة مستهلكة للنفط في العالم، إلى انخفاض مؤشر برنت بنسبة 5.3٪ الأسبوع الماضي، في حين انخفض خام غرب تكساس الوسيط بنسبة 7.1٪.

مع ذلك، ساعد تقرير الوظائف الأمريكية الصحي لشهر أبريل / نيسان، وضعف الدولار، وتوقعات خفض الإمدادات في الاجتماع المقبل لمنظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفائها المعروفين باسم أوبك+، في يونيو / حزيران، على انتعاش المؤشرات القياسية بنحو 4٪ لكل يوم الجمعة.

ويراقب المتداولون هذا الأسبوع بعناية المؤشرات الاقتصادية الصينية بما في ذلك التجارة والتضخم والإقراض وأرقام المعروض النقدي لشهر أبريل / نيسان، حيث يواصل المشاركون في السوق قياس الانتعاش الاقتصادي في ثاني أكبر مستهلك للنفط في العالم.