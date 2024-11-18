أسعار النفط ترتفع مع تصاعد التوترات بين روسيا وأوكرانيا

شفق نيوز/ ارتفعت أسعار النفط "قليلاً"، اليوم الاثنين، بعد تصاعد القتال بين روسيا وأوكرانيا خلال عطلة نهاية الأسبوع، إلا أن المخاوف بشأن الطلب على الوقود في الصين ثاني أكبر مستهلك في العالم وتوقعات بفائض عالمي من النفط أثرت على الأسواق.

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 20 سنتا بما يعادل 0.3 بالمئة إلى 71.24 دولارا للبرميل بحلول الساعة 01:30 بتوقيت جرينتش، في حين سجلت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 67.11 دولارا للبرميل، مرتفعة تسعة سنتات أو 0.1 بالمئة.

وقال توني سيكامور، محلل أسواق آي جي: "إن سماح بايدن لأوكرانيا بضرب القوات الروسية حول كورسك بصواريخ بعيدة المدى ربما يؤدي إلى عودة المسعى الجيوسياسي إلى النفط، حيث يمثل تصعيدا للتوترات هناك، ردا على دخول القوات الكورية الشمالية إلى المعركة".

وأظهرت بيانات حكومية يوم الجمعة الماضي أن إنتاج مصافي التكرير في الصين انخفض بنسبة 4.6% في أكتوبر/تشرين الأول مقارنة بالعام الماضي مع تباطؤ نمو إنتاج المصانع في البلاد الشهر الماضي.

كما أبدى المستثمرون قلقهم إزاء وتيرة ومدى خفض أسعار الفائدة من جانب بنك الاحتياطي الفيدرالي الأميركي، وهو ما خلق حالة من عدم اليقين في الأسواق المالية العالمية.