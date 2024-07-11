أسعار النفط ترتفع مع تراجع مخزونات الخام والبنزين

شفق نيوز/ ارتفعت أسعار النفط "قليلا"، يوم الخميس، مع انخفاض مخزونات الخام بعد أن كثفت مصافي التكرير الأمريكية عمليات المعالجة ومع تراجع مخزونات البنزين مما يشير إلى زيادة الطلب.

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 35 سنتا أو 0.4 بالمئة إلى 85.43 دولارا للبرميل. وزاد خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 36 سنتا أو 0.5 بالمئة إلى 82.47 دولارا للبرميل.

وانخفضت مخزونات الخام الأميركية 3.4 ملايين برميل إلى 445.1 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في الخامس من يوليو/تموز .

وانخفضت مخزونات البنزين بمقدار مليوني برميل إلى 229.7 مليون برميل، وهو ما يفوق كثيرا الانخفاض البالغ 600 ألف برميل الذي توقعه المحللون خلال أسبوع عطلة الرابع من يوليو/ تموز في الولايات المتحدة.

كما أبقت منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) على توقعاتها لنمو قوي نسبيا في الطلب العالمي على النفط في عام 2024 والعام المقبل.