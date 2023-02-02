أسعار النفط ترتفع مع تراجع الدولار وقرار لأوبك+

شفق نيوز/ انتعشت أسعار النفط يوم الخميس، بعد أن تراجعت في الجلسة السابقة بأكثر من 3%، حيث أعاد ضعف الدولار بعض الشهية للأصول الخطرة وساعد قرار أوبك+ بتمديد خفض الإنتاج على تهدئة مخاوف زيادة المعروض.

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 65 سنتًا، أو 0.8٪، عند 83.49 دولارًا للبرميل بحلول الساعة 03:53 بتوقيت جرينتش، في حين ارتفعت العقود الآجلة لخام القياس الأمريكي غرب تكساس الوسيط 71 سنتا ، أو 0.9٪ ، إلى 77.12 دولارًا للبرميل.

وانخفض كلا الخامين القياسيين بأكثر من 3٪ خلال الليل بعد أن أظهرت بيانات الحكومة الأمريكية ارتفاعات كبيرة في مخزونات الخام والمنتجات النفطية.

ورفع مجلس الاحتياطي الفيدرالي سعر الفائدة المستهدف بمقدار ربع نقطة مئوية يوم أمس الأربعاء، لكنه واصل الوعد "بالزيادات المستمرة" في تكاليف الاقتراض كجزء من معركته المستمرة ضد التضخم.

وقال البنك المركزي الأمريكي في بيان "التضخم تراجع إلى حد ما لكنه لا يزال مرتفعا."

انخفض مؤشر الدولار الأمريكي إلى أدنى مستوى له في تسعة أشهر يوم الخميس، كرد فعل على رهانات رفع أسعار الفائدة الضعيفة، ضعف الدولار يجعل النفط المسعّر بالدولار أقل تكلفة لحاملي العملات الأخرى، مما يعزز الطلب.

وأيدت لجنة أوبك+ سياسة الإنتاج الحالية لمجموعة منتجي النفط في اجتماع الأربعاء، تاركة تخفيضات الإنتاج المتفق عليها العام الماضي سارية وسط آمال بارتفاع الطلب الصيني وتوقعات غير مؤكدة للإمدادات الروسية.

واتفقت أوبك+ على خفض هدفها الإنتاجي بمقدار مليوني برميل يوميًا، أي حوالي 2٪ من الطلب العالمي، من نوفمبر العام الماضي حتى نهاية 2023 لدعم السوق.