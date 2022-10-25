أسعار النفط ترتفع مع تراجع الدولار

شفق نيوز/ ارتفعت أسعار النفط، يوم الثلاثاء، لتعويض بعض خسائر الجلسة السابقة مع تراجع الدولار الأمريكي، في حين خفضت بيانات نشاط الأعمال الأمريكية الضعيفة التوقعات برفع أسعار الفائدة بشكل أكبر في أكبر اقتصاد في العالم.

وزادت العقود الآجلة لخام برنت القياسي الدولي 23 سنتًا إلى 93.49 دولارًا للبرميل بحلول الساعة 04:10 بتوقيت جرينتش ، بينما ارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 32 سنتًا إلى 84.90 دولارًا للبرميل.

وتقلص النشاط التجاري في الولايات المتحدة للشهر الرابع على التوالي في أكتوبر تشرين الاول، حيث أفاد المصنعون وشركات الخدمات لمديري المشتريات عن ضعف طلب العملاء.

وقد يشير هذا الضعف إلى أن زيادات بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي في أسعار الفائدة لمحاربة التضخم كانت ناجحة وقد تقنعه بإبطاء سياسات رفع أسعار الفائدة، وهي إشارة إيجابية للطلب على الوقود.

في غضون ذلك، انخفض مؤشر الدولار الأمريكي في التعاملات المبكرة. ضعف الدولار يجعل النفط أقل تكلفة بالنسبة للمشترين غير الأمريكيين.

وأظهرت بيانات جمركية يوم أمس الاثنين أن واردات الصين من النفط الخام لشهر سبتمبر / أيلول البالغة 9.79 مليون برميل يوميا كانت أقل بنسبة 2٪ عن مستواها قبل عام، مما حد من المكاسب ، حيث قلصت المصافي المستقلة الإنتاج وسط هوامش ربح ضعيفة وتراجع في الطلب.