أسعار النفط ترتفع مع انخفاض مخزونات النفط الخام في أمريكا

شفق نيوز/ ارتفعت أسعار النفط يوم الأربعاء، وسط مخاوف من شح المعروض في الولايات المتحدة، أكبر مستهلك للنفط في العالم ، بعد أن أظهرت بيانات سحب أكبر من المتوقع في مخزونات النفط الخام والبنزين لديها.

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 51 سنتا أو 0.7 بالمئة إلى 72.77 دولاراَ للبرميل في الساعة 04:10 بتوقيت جرينتش ، ارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط (WTI) بمقدار 49 سنتًا ، أو 0.7٪ ، لتصل إلى 68.19 دولارًا للبرميل.

وانخفض كلا العقدين بنحو 2.5٪ في الجلسة السابقة وسط إشارات بأن البنوك المركزية قد لا تتوقف عن رفع أسعار الفائدة.

تراجعت مخزونات الخام بنحو 2.4 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في 23 يونيو حزيران ، وفقا لمصادر السوق ، نقلا عن بيانات من معهد البترول الأمريكي، وتراجعت مخزونات البنزين بنحو 2.9 مليون برميل.

يأتي ذلك بعد أن أدى اشتباك بين موسكو ومجموعة المرتزقة الروسية فاجنر إلى مخاوف بشأن تعطل محتمل لإمدادات النفط ، وفي الوقت الذي تنتظر فيه الأسواق تعهد السعودية بخفض إنتاج النفط اعتبارًا من يوليو تموز.

على صعيد الطلب ، قالت رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاغارد يوم الثلاثاء إن التضخم المرتفع بشكل عنيد سيتطلب من البنك تجنب إعلان إنهاء رفع أسعار الفائدة، يمكن أن تؤثر أسعار الفائدة المرتفعة على النشاط الاقتصادي والطلب على النفط.