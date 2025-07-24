أسعار النفط ترتفع مدعومة بتفاؤل تجاري وانخفاض المخزون الأمريكي

شفق نيوز- بغداد/ واشنطن

ارتفعت أسعار النفط في تعاملات يوم الخميس، بدعم من التفاؤل بمحادثات التجارة بين الولايات المتحدة وشركائها، إلى جانب تراجع كبير في مخزونات الخام الأمريكية.

وصعدت العقود الآجلة لخام برنت 21 سنتًا، أو 0.3%، لتصل إلى 68.72 دولارًا للبرميل بحلول الساعة 03:35 بتوقيت غرينتش.

كما ارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 22 سنتًا، أو 0.3%، لتصل إلى 65.47 دولارًا للبرميل.

لم يشهد كلا المؤشرين تغيرًا يُذكر يوم الأربعاء، إذ راقبت الأسواق تطورات محادثات التجارة بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، عقب اتفاقية الرسوم الجمركية التي أبرمها الرئيس دونالد ترامب مع اليابان.

وتُخفّض هذه الاتفاقية الرسوم الجمركية على واردات السيارات، وتُعفي طوكيو من رسوم جديدة، مقابل حزمة استثمارات وقروض بقيمة 550 مليار دولار أمريكي مُوجّهة إلى الولايات المتحدة.

كما أظهرت بيانات رسمية انخفاضاً في مخزونات النفط الأمريكية بأكثر من 3 ملايين برميل، وهو ما تجاوز التوقعات، مما دعم الأسعار أيضاً.

في المقابل، ارتفعت مخزونات نواتج التقطير، بينما تراجعت مخزونات البنزين بشكل واضح.

وعلى الجانب الجيوسياسي، تتواصل التوترات بين روسيا وأوكرانيا، بالتزامن مع توقف مؤقت لصادرات النفط من روسيا عبر البحر الأسود بسبب تنظيمات جديدة.