أسعار النفط ترتفع مجدداً خلال ساعات

شفق نيوز/ ارتفعت أسعار النفط مجدداً، يوم الاثنين، مدعومة بتوقعات بشأن زيادة وفيرة في الطلب تغذيها حملات التطعيم ضد فيروس كورونا، بإمكانها استيعاب النفط الإيراني الذي من المتوقع إعادة ضخه إلى السوق.

وبحلول الساعة 14:20 بتوقيت غرينتش، كانت العقود الآجلة لخام برنت مرتفعة 1.56 دولاراً، أو 2.4%، عند 68 دولارا للبرميل، في حين صعدت عقود خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 1.61 دولاراً، أو 2.5%، إلى 65.19 دولاراً للبرميل.

وكانت أسعار النفط قد هبطت الأسبوع الماضي بعد أن قال الرئيس الإيراني حسن روحاني إن الولايات المتحدة مستعدة لرفع العقوبات عن قطاعات النفط والبنوك والشحن في بلاده.

وقال محللون من ANZ في مذكرة اليوم، إن "إنتاج النفط الإيراني ارتفع في الأشهر الأخيرة، على الأرجح توقعا لرفع العقوبات".

وقال محللون من جولدمان ساكس إنه حتى مع استئناف محتمل للصادرات الإيرانية، فإن بواعث ارتفاع أسعار النفط لا تزال قائمة بسبب زيادة الطلب العالمي على اللقاحات.

وفي وقت سابق اليوم، ارتفعت أسعار النفط مع تزايد الدلائل على أن الاقتصاد الأميركي يتعافى بسرعة من الوباء الذي طغى على المخاوف من أن إحياء الاتفاق النووي الإيراني سيؤدي إلى زيادة الإمدادات العالمية.

وارتفع خام غرب تكساس الوسيط تسليم تموز بنسبة 0.60% عند 63.95 دولاراً للبرميل في بورصة نيويورك التجارية في الساعة 05:26 بتوقيت غرينتش.

وأضاف برنت في تسوية تموز 0.61% إلى 66.76 دولاراً للبرميل في بورصة أوروبا للعقود الآجلة.

وقالت مجموعة غولدمان ساكس إن حالة ارتفاع الأسعار "لا تزال قائمة"، وتوقعت أن يصل سعر خام برنت إلى 80 دولارًا هذا العام حتى إذا تم استعادة الإمدادات الإيرانية، وقالت في ملاحظة إن التعافي في طلب الأسواق المتقدمة يساعد في تعويض ضعف الاستهلاك في جنوب آسيا وأمريكا اللاتينية.