أسعار النفط ترتفع لأعلى مستوياتها مع قرار أوبك+  

شفق نيوز/ ارتفعت أسعار النفط، يوم الأربعاء، إلى أعلى مستوياتها في ثلاثة أسابيع مع اتفاق أوبك+ على أكبر تخفيضات في الإنتاج منذ تفشي جائحة كوفيد 2020، وأيضًا على خلفية بيانات الحكومة الأمريكية التي أظهرت تراجع مخزونات الخام والوقود الأسبوع الماضي.

وارتفع خام برنت 13 سنتا أو 0.15 بالمئة ليستقر سعره عند 93.53 دولاراً للبرميل.

وبلغ خام برنت أعلى مستوى في الجلسة عند 93.96 دولاراً للبرميل وهو أعلى مستوى منذ 15 سبتمبر/ أيلول.

وارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 12 سنتا أو 0.14 بالمئة ليستقر عند 87.88 دولاراً للبرميل، وبلغ 88.42 دولار للبرميل خلال الجلسة وهو أعلى مستوى منذ 15 سبتمبر أيلول.

وقد يؤدي الخفض البالغ مليوني برميل يوميًا من أوبك+ إلى تعافي أسعار النفط التي هبطت إلى حوالي 90 دولارًا من 120 دولارًا قبل ثلاثة أشهر بسبب مخاوف من ركود اقتصادي عالمي، وارتفاع أسعار الفائدة في الولايات المتحدة، وازدياد قوة الدولار.

وفي أغسطس / آب أخفقت أوبك+ في تحقيق هدفها الإنتاجي بمقدار 3.58 ملايين برميل يوميًا، حيث كانت العديد من الدول تضخ بالفعل أقل بكثير من حصصها الحالية.

وكانت الولايات المتحدة تضغط على منتجي أوبك+ لتجنب إجراء تخفيضات كبيرة في الوقت الذي يتطلع فيه الرئيس جو بايدن إلى منع ارتفاع أسعار البنزين في الولايات المتحدة قبل انتخابات التجديد النصفي للكونجرس في الثامن من نوفمبر تشرين الثاني.

وقالت إدارة معلومات الطاقة إن مخزونات الخام والبنزين ونواتج التقطير في الولايات المتحدة تراجعت الأسبوع الماضي.

وسجلت مخزونات النفط الخام (USOILC = ECI) سحبًا مفاجئًا قدره 1.4 مليون برميل إلى 429.2 مليون برميل.

وانخفضت مخزونات البنزين الأمريكية (USING = ECI) أكثر من المتوقع بمقدار 4.7 ملايين برميل، بينما سجلت مخزونات نواتج التقطير (USOIL = ECI) ، التي تشمل الديزل وزيت التدفئة ، أيضًا سحبًا أكبر من المتوقع ، حيث انخفضت بمقدار 3.4 ملايين برميل. .