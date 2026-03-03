أسعار النفط ترتفع لليوم الثالث على التوالي وسط مخاوف الامدادات

شفق نيوز - بغداد / أربيل

ارتفعت أسعار النفط لليوم الثالث على التوالي، اليوم الثلاثاء، مع اتساع نطاق الصراع الأمريكي – الإسرائيلي مع إيران، وتصاعد التهديدات التي تطال حركة الشحن في مضيق هرمز، ما عزز المخاوف من انقطاع الإمدادات من منطقة تعدّ من أهم مراكز إنتاج الطاقة في العالم.

وسجلت العقود الآجلة لخام برنت 78.83 دولارًا للبرميل بحلول الساعة الـ 01:07 بتوقيت غرينتش، بزيادة 1.10 دولار أو ما يعادل 1.4%. وكان العقد قد لامس خلال جلسة الإثنين مستوى 82.37 دولارًا، وهو الأعلى منذ يناير 2025، قبل أن يقلص مكاسبه وينهي الجلسة مرتفعًا بنسبة 6.7%.

كما ارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي بمقدار 74 سنتًا أو 1% ليصل إلى 71.97 دولارًا للبرميل، بعدما سجل في الجلسة السابقة أعلى مستوى له منذ يونيو 2025 قبل أن يغلق على مكاسب بلغت 6.3%.

ويأتي هذا الارتفاع وسط تصاعد العمليات العسكرية، حيث اتسعت رقعة المواجهات الجوية يوم الاثنين، فيما أفادت تقارير بأن إيران استهدفت بنى تحتية للطاقة في دول خليجية وناقلات نفط في مضيق هرمز.

وأفادت وسائل إعلام إيرانية بأن مسؤولًا في الحرس الثوري الإيراني أعلن إغلاق المضيق، مهددًا باستهداف أي سفينة تحاول العبور. كما ذكرت تقارير أن ناقلة وقود ترفع علم هندوراس تعرضت لهجوم بطائرتين مسيرتين أثناء وجودها في المضيق.

في السياق ذاته، أشارت تقارير إلى تجنب عدد من ناقلات النفط وسفن الحاويات المرور عبر الممر المائي، مع قيام شركات تأمين بإلغاء التغطية لبعض السفن بسبب المخاطر الأمنية المتزايدة.

كما ارتفعت العقود الآجلة للمنتجات المكررة، في ظل كون الشرق الأوسط موردًا رئيسيًا للوقود. وسجلت عقود الديزل الأمريكي منخفض الكبريت ارتفاعًا بنسبة 3.1% إلى 2.991 دولار، بينما صعدت عقود البنزين بنسبة 1.1% بعد مكاسب قوية في الجلسة السابقة.

وتأتي هذه التطورات في وقت يراقب فيه المستثمرون تأثير التصعيد العسكري على تدفقات الطاقة العالمية، وسط مخاوف من استمرار الضغوط على الأسواق خلال الفترة المقبلة.