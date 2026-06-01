أسعار النفط ترتفع أكثر من 2% مع تصاعد التوترات في لبنان

شفق نيوز- بغداد

ارتفعت أسعار النفط أكثر من 2% في التعاملات المبكرة، يوم الاثنين، مدفوعة بتصاعد التوترات الأمنية في لبنان بعد توغل القوات الإسرائيلية جنوب البلاد، ما أثار مخاوف جديدة بشأن استقرار الإمدادات في منطقة الشرق الأوسط.

وسجل خام برنت ارتفاعاً بمقدار 2.16 دولار، أو ما يعادل 2.37%، ليصل إلى 93.28 دولاراً للبرميل، فيما صعد خام غرب تكساس الوسيط الاميركي بمقدار 2.37 دولار، أو 2.71%، ليبلغ 89.73 دولاراً للبرميل.

وجاءت المكاسب بعد تصاعد المواجهات بين إسرائيل وحزب الله، رغم إعلان وقف إطلاق النار قبل أكثر من ستة أسابيع، الأمر الذي زاد المخاوف من اتساع رقعة الصراع وتأثيره على حركة الطاقة في المنطقة.

كما عززت المخاوف بشأن أمن الملاحة في مضيق هرمز – الذي يمر عبره نحو خمس إمدادات النفط والغاز العالمية – من ارتفاع الأسعار، وسط تقارير عن استمرار التهديدات التي قد تؤخر عودة التدفقات الطبيعية للإمدادات النفطية.

وفي المقابل، حدّت بيانات اقتصادية ضعيفة من الصين من مكاسب النفط، بعد ظهور مؤشرات على تباطؤ النشاط الصناعي وتراجع الطلب، ما أثار مخاوف بشأن أداء ثاني أكبر اقتصاد في العالم..