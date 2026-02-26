أسعار النفط ترتفع قرب أعلى مستوياتها في 7 أشهر

شفق نيوز- متابعة

ارتفعت أسعار النفط، يوم الخميس، مقتربة من أعلى مستوياتها في سبعة أشهر، مع تقييم المستثمرين لاحتمال أن تسهم المحادثات بين الولايات المتحدة وإيران في تجنب صراع عسكري قد يربك الإمدادات، فيما حدّت زيادة مخزونات الخام الأميركية من المكاسب.

وسجلت عقود خام برنت الآجلة 71.12 دولاراً للبرميل، بارتفاع 27 سنتاً بما يعادل 0.3% بحلول الساعة 01:23 بتوقيت غرينتش، فيما صعدت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط 23 سنتاً أو 0.4% إلى 65.65 دولاراً.

وكان الخامان قد بلغا، يوم الاثنين الماضي، أعلى مستوياتهما منذ 31 يوليو / تموز، وظلا قريبين من تلك المستويات مع إرسال واشنطن قوات عسكرية إلى الشرق الأوسط للضغط على إيران من أجل التفاوض بشأن وقف برنامجها النووي وبرامج الصواريخ الباليستية.

ومن المقرر أن يلتقي المبعوث الأميركي ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر بوفد إيراني في جولة ثالثة من المحادثات، اليوم الخميس، في جنيف.

وقال المحلل لدى "فوجيتومي سكيوريتيز"، توشيتاكا تازاوا، إن "المستثمرين يركزون على آفاق تجنب الصراع العسكري في المفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران".

وأضاف أنه حتى في حال اندلاع أعمال قتالية، فمن المرجح أن يرتفع سعر خام غرب تكساس الوسيط مؤقتاً إلى ما فوق 70 دولاراً للبرميل قبل أن يتراجع إلى نطاق يتراوح بين 60 و65 دولاراً، شريطة أن تكون الأهداف محدودة وأن يكون الصراع قصير الأمد.

وأشار إلى أن إطالة أمد الصراع من شأنها أن تعطل إمدادات إيران، ثالث أكبر منتج للخام في منظمة البلدان المصدرة للبترول "أوبك"، فضلاً عن إمدادات من مصدّري نفط آخرين في الشرق الأوسط.

وكان الرئيس الأميركي دونالد ترمب قد طرح بإيجاز مبرراته لشن هجوم محتمل على إيران في خطابه عن حالة الاتحاد، يوم الثلاثاء، قائلاً إنه "لن يسمح لدولة وصفها بأنها أكبر راعٍ للإرهاب في العالم بامتلاك سلاح نووي".

من جهته، قال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، يوم الثلاثاء، إن التوصل إلى اتفاق مع الولايات المتحدة "في المتناول، لكن فقط إذا تم إعطاء الأولوية للدبلوماسية".