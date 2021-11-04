أسعار النفط ترتفع قبيل اجتماع أوبك+

شفق نيوز/ ارتفعت أسعار النفط، يوم الخميس ، مدعومة بتوقعات بأن أوبك وحلفاءها سوف يلتزمون بإبطاء زيادات الإنتاج على الرغم من دعوات من الولايات المتحدة وكبار المستوردين لإمدادات إضافية لتهدئة الأسعار.

وارتفع خام برنت 94 سنتا أو 1.2 بالمئة إلى 82.93 دولاراً للبرميل بحلول الساعة 0940 بتوقيت جرينتش وزاد خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 62 سنتا أو 0.8 بالمئة إلى 81.48 دولاراً.

وتجتمع منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاء من بينهم روسيا ، فيما يعرف باسم أوبك + ، في وقت لاحق يوم الخميس ومن المتوقع أن يعيدوا تأكيد خططهم للإبقاء على زيادات الإمدادات الشهرية عند 400 ألف برميل يوميا.

وقالت مصادر في أوبك + إن كبار المنتجين ، السعودية وروسيا ، أكثر ثقة أيضًا في أن ارتفاع أسعار النفط لن يؤدي إلى استجابة سريعة من صناعة النفط الصخري في الولايات المتحدة ، مما يعكس الرغبة في إعادة بناء الإيرادات ودعم الحجة ضد زيادة إنتاج أوبك + بشكل أسرع.

ومع ذلك ، تخطط العديد من شركات النفط الكبرى لزيادة الإنتاج أو الإنفاق على النفط الصخري العام المقبل ، مما قد يقوض جهود أوبك + للسيطرة على الإمدادات ودعم الأسعار.

وكانت أسعار النفط في وقت سابق في المنطقة السلبية بعد أن وافقت إيران وست قوى عالمية على استئناف المحادثات في 29 نوفمبر لإحياء اتفاق 2015 بشأن برنامج إيران النووي. وطالبت إيران الولايات المتحدة بإلغاء العقوبات التي حدت من صادراتها النفطية.

يوم الأربعاء ، سجل كلا الخامين القياسيين أكبر انخفاض يومي بالنسبة المئوية منذ أوائل أغسطس بعد أن أظهرت بيانات المخزون الأسبوعية من إدارة معلومات الطاقة الأمريكية ارتفاعًا أكبر من المتوقع في مخزونات الخام الأسبوع الماضي.