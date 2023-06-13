أسعار النفط ترتفع قبل قرار الفيدرالي الأمريكي بشأن سعر الفائدة

شفق نيوز/ ارتفعت أسعار النفط يوم الثلاثاء، لتعود بعض مكاسبها من هبوط اليوم السابق، لكن المكاسب كانت محدودة حيث ظل المستثمرون حذرون قبل قراِرات السياسة الرئيسية لمجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي والبنوك المركزية الأخرى.

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 52 سنتا أو 0.7 بالمائة إلى 72.34 دولارا للبرميل بحلول الساعة 0340 بتوقيت جرينتش.

وبلغ خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 67.47 دولارًا للبرميل ، مرتفعًا 35 سنتًا أو 0.5٪.

وانخفض كلا المعيارين القياسيين بحوالي 3 دولارات للبرميل يوم أمس الاثنين بعد أن سلط المحللون الضوء على ارتفاع الإمدادات العالمية والمخاوف بشأن نمو الطلب قبيل بيانات التضخم الرئيسية واجتماع السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الفيدرالي لمدة يومين.

ويتوقع معظم المشاركين في السوق أن يترك البنك المركزي الأمريكي أسعار الفائدة دون تغيير في اجتماع سياسته، عزز رفع أسعار الفائدة من قبل بنك الاحتياطي الفيدرالي الدولار ، مما جعل السلع المقومة بالدولار أكثر تكلفة لحاملي العملات الأخرى ويؤثر على الأسعار.

ومن المتوقع أن يرفع البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية أخرى يوم الخميس لتهدئة التضخم المستعصي. لكن من المتوقع أن يحافظ بنك اليابان ، الذي سيعلن عن خطته يوم الجمعة ، على سياسته شديدة التساهل.

وفي الصين، أثارت البيانات الاقتصادية المخيبة للآمال الأسبوع الماضي مخاوف بشأن نمو الطلب في أكبر مستورد للخام في العالم ، مما عوض ارتفاع الأسعار من تعهد المملكة العربية السعودية بخفض مليون برميل إضافية يوميًا من الإنتاج في يوليو.

وقالت السعودية الأسبوع الماضي إنها ستخفض إنتاجها في يوليو تموز بمقدار مليون برميل يوميا إلى تسعة ملايين برميل يوميا ، في أكبر تخفيض لها منذ سنوات، في خطوة لتعزيز الأسعار.