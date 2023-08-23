أسعار النفط ترتفع في الأسواق العالمية

شفق نيوز/ ارتفعت أسعار النفط في التعاملات الآسيوية، اليوم الأربعاء، إذ تأثرت الأسواق بمؤشرات الطلب الضعيفة من الصين، أكبر مستورد للنفط، واحتمال رفع أسعار الفائدة الأمريكية بشكل أكبر مقابل نقص محتمل في الإمدادات.

وبحلول الساعة 0305 بتوقيت جرينتش، ارتفع خام برنت 13 سنتا بما يعادل 0.2 بالمئة إلى 84.16 دولارا للبرميل، في حين بلغ خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 79.82 دولارا للبرميل مرتفعا 18 سنتا أو 0.2 بالمئة.

وخسر الخامان القياسيان نحو 0.5 بالمئة يوم الثلاثاء.

وتنتظر الأسواق تلميحات حول التوقعات بشأن أسعار الفائدة عندما يتوجه مسؤولو الاحتياطي الفيدرالي وصانعو السياسات من البنك المركزي الأوروبي وبنك إنجلترا وبنك اليابان إلى جاكسون هول بولاية وايومنغ لعقد اجتماع سنوي في وقت لاحق من هذا الأسبوع.

وتعتبر الصين، ثاني أكبر اقتصاد في العالم، حاسمة لدعم الطلب على النفط خلال بقية العام. وقد أدى نموها الضعيف إلى إحباط الأسواق حيث أن التحفيز المتعهد به لم يرق إلى مستوى التوقعات، بما في ذلك خفض أقل من المتوقع في معيار الإقراض الرئيسي يوم الاثنين.

وعلى جانب العرض، تطوعت المملكة العربية السعودية لخفض الإنتاج بمقدار مليون برميل يوميا أخرى من يوليو إلى سبتمبر، وتخطط روسيا لخفض الصادرات في أغسطس بمقدار 500 ألف برميل يوميا.

وهذه التحركات جزء من اتفاق بين أعضاء منظمة البلدان المصدرة للبترول وحلفائها، المجموعة المعروفة باسم أوبك+، لكبح الإمدادات ودعم الأسعار.

وفي الولايات المتحدة، استمرت مخزونات الخام في الانخفاض، حيث انخفضت بنحو 2.4 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في 18 أغسطس، وفقًا لمصادر السوق نقلاً عن أرقام معهد البترول الأمريكي يوم الثلاثاء. وكان هذا انخفاضا أقل قليلا من انخفاض قدره 2.9 مليون برميل توقعه المحللون في استطلاع أجرته رويترز.

ومن المقرر أن يصدر التقرير الأسبوعي لإدارة معلومات الطاقة، الذراع الإحصائية لوزارة الطاقة الأمريكية، في الساعة 1430 بتوقيت جرينتش يوم الأربعاء.