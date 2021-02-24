أسعار النفط ترتفع رغم زيادة مخزونات الخام الأميركية

شفق نيوز/ ارتفعت أسعار النفط، يوم الأربعاء، إلا أن الزيادة المفاجئة في مخزونات الخام الأميركية الأسبوع الماضي حدت من المكاسب.

وذكرت وكالة رويترز، أن العقود الآجلة لخام برنت صعدت بنسبة 0.8% إلى 65.89 دولاراً للبرميل، فيما ارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي بنسبة 0.6% إلى 62.04 دولاراً للبرميل.

وذكر معهد البترول الأميركي أمس الثلاثاء، أن مخزونات الخام زادت مليون برميل في الأسبوع المنتهي في 19 شباط الجاري، مقارنة مع تقديرات بانخفاض 5.2 مليون برميل.

وقال كيفن سولومون المحلل لدى ستون إكس: "لقد شهدنا هذا الصباح تأرجح النفط ما بين الأرباح والخسائر، لكنه تعزز في الآونة الأخيرة بسبب ضعف الدولار الأميركي".

وجرى تداول مؤشر الدولار أمام سلة من ست عملات رئيسية قرب أدنى مستوى في ستة أسابيع اليوم الأربعاء.