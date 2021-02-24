سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

أسعار النفط ترتفع رغم زيادة مخزونات الخام الأميركية

Category: اقتصـاد

Date: 2021-02-24T17:20:29+0000
أسعار النفط ترتفع رغم زيادة مخزونات الخام الأميركية

شفق نيوز/ ارتفعت أسعار النفط، يوم الأربعاء، إلا أن الزيادة المفاجئة في مخزونات الخام الأميركية الأسبوع الماضي حدت من المكاسب.

وذكرت وكالة رويترز، أن العقود الآجلة لخام برنت صعدت بنسبة 0.8% إلى 65.89 دولاراً للبرميل، فيما ارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي بنسبة 0.6% إلى 62.04 دولاراً للبرميل.

وذكر معهد البترول الأميركي أمس الثلاثاء، أن مخزونات الخام زادت مليون برميل في الأسبوع المنتهي في 19 شباط الجاري، مقارنة مع تقديرات بانخفاض 5.2 مليون برميل.

وقال كيفن سولومون المحلل لدى ستون إكس: "لقد شهدنا هذا الصباح تأرجح النفط ما بين الأرباح والخسائر، لكنه تعزز في الآونة الأخيرة بسبب ضعف الدولار الأميركي".

وجرى تداول مؤشر الدولار أمام سلة من ست عملات رئيسية قرب أدنى مستوى في ستة أسابيع اليوم الأربعاء.

related

بنك أميركي يتوقع ارتفاع سعر برنت إلى 75 دولارا للبرميل

Date: 2021-02-22 08:45:21
بنك أميركي يتوقع ارتفاع سعر برنت إلى 75 دولارا للبرميل