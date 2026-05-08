أسعار النفط ترتفع بأكثر من 1% من تجدد الصراع بين أميركا وإيران

ارتفعت أسعار النفط بأكثر من واحد بالمئة، اليوم الجمعة، بعد تجدد ​القتال بين الولايات المتحدة وإيران مما هدد وقف ‌إطلاق النار الهش وبدد الآمال في إحراز تقدم بشأن إعادة فتح مضيق هرمز الحيوي لنقل النفط والغاز.

وصعدت العقود الآجلة ​لخام برنت 1.41 دولار أو 1.41 بالمئة إلى ​101.47 دولار للبرميل بحلول الساعة 0123 بتوقيت جرينتش. ⁠وارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي ​1.12 دولار أو 1.18 بالمئة إلى 95.93 دولاراً للبرميل. وارتفعت الأسعار ​بأكثر من ثلاثة بالمئة في مستهل التعاملات بالسوق.

وأنهى هذا الارتفاع ثلاثة أيام من التراجعات بعد تقارير صدرت في وقت سابق من ​هذا الأسبوع تفيد بأن الولايات المتحدة وإيران تقتربان ​من التوصل إلى اتفاق ينهي القتال ويسمح بإعادة فتح مضيق هرمز ‌بالكامل ⁠لكنه يؤجل البت في قضايا أكثر جدلا لمرحلة لاحقة.

ويتجه الخامان للتراجع بنحو ستة بالمئة هذا الأسبوع.

جاءت الزيادة الكبيرة في الأسعار اليوم الجمعة عقب اتهامات إيرانية للولايات ​المتحدة بانتهاك وقف ​إطلاق النار ⁠القائم منذ شهر، فيما قالت الولايات المتحدة إن هجماتها جاءت ردا على إطلاق ​إيران النار أمس الخميس على سفن تابعة ​لبحريتها لدى ⁠عبور المضيق.

وقال الجيش الإيراني إن الولايات المتحدة استهدفت ناقلة نفط إيرانية وسفينة أخرى ومناطق مدنية في المضيق وعلى ⁠البر ​الرئيسي.

ورغم تجدد القتال، صرح الرئيس ​الأمريكي دونالد ترامب للصحفيين في وقت لاحق من أمس الخميس بأن وقف ​إطلاق النار لا يزال ساريا.