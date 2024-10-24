أسعار النفط ترتفع بأكثر من 1% مع تصاعد توترات الشرق الأوسط

شفق نيوز/ ارتفعت أسعار النفط أكثر من واحد بالمئة، يوم الخميس، لتعكس تقريبا خسائر الجلسة السابقة، مع عودة التوترات في الشرق الأوسط إلى التركيز قبل الانتخابات الأمريكية على الرغم من تباين مخزونات الوقود الأمريكية.

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 95 سنتا بما يعادل 1.27 بالمئة إلى 75.91 دولارا للبرميل بحلول الساعة 03:02 بتوقيت جرينتش، في حين صعدت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي دولارا واحدا أو 1.41 بالمئة إلى 71.77 دولارا للبرميل مع استمرار تبادل إطلاق النار الكثيف بين إسرائيل وحزب الله في إثارة قلق الأسواق بشأن الإمدادات.

وقالت بريانكا ساشديفا، المحللة البارزة للسوق في فيليب نوفا، "التقلبات في أسعار النفط هي مزيج من ردود الفعل الفنية على حالة عدم اليقين في المستقبل".

وأضافت أنه "في ظل الافتقار إلى المحفز الداعم ومع المشاعر المتأججة في أسواق النفط، فإن ارتفاع أسعار النفط عند أي عنوان إضافي حول تصعيد الصراع في الشرق الأوسط يبدو مبررا تماما".

وارتفعت مخزونات الخام الأميركية بمقدار 5.5 ملايين برميل الأسبوع الماضي، وفقا لإدارة معلومات الطاقة الأميركية يوم الأربعاء، مقارنة مع توقعات المحللين في استطلاع أجرته رويترز لزيادة قدرها 270 ألف برميل.