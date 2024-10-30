أسعار النفط ترتفع بنسبة 2٪ بسبب مخاوف من تأخير زيادة الإنتاج

شفق نيوز/ ارتفعت أسعار النفط بأكثر من اثنين بالمئة، يوم الأربعاء، بعد أن ذكرت وكالة رويترز أن مجموعة أوبك+ قد تؤخر زيادة إنتاج النفط المزمعة في كانون الثاني/ ديسمبر شهرا أو أكثر بسبب القلق بخصوص الطلب الضعيف على النفط وزيادة العرض.

وبحلول الساعة 1418 بتوقيت غرينتش، ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 1.10 دولار أو 1.6 بالمئة إلى 72.22 دولار للبرميل. وزادت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 1.07 دولار أو 1.6بالمئة إلى 68.28 دولار للبرميل. وزادت عقود الخامين بأكثر من اثنين بالمئة في وقت سابق من الجلسة.

ومن المقرر أن ترفع مجموعة أوبك+، التي تضم منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاء مثل روسيا، الإنتاج بمقدار 180 ألف برميل يوميا في ديسمبر. وخفضت المجموعة الإنتاج بإجمالي 5.86 مليون برميل يوميا، أي ما يعادل نحو 5.7 بالمئة من الطلب العالمي على النفط.

وقال مصدران من أوبك+ لوكالة رويترز إن قرارا بتأجيل الزيادة قد يصدر في وقت مبكر من الأسبوع المقبل.

ومن المقرر أن تجتمع أوبك+ في الأول من ديسمبر لتقرير خطوات سياستها التالية.

كما دعم انخفاض متوقع في المخزونات الأميركية أسعار النفط.