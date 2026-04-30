برنت يلامس 125 دولاراً .. النفط يرتفع وسط مخاوف تجدد الصراع بالمنطقة

شفق نيوز - بغداد/أربيل

ارتفعت أسعار النفط العالمية، اليوم الخميس، بعد تقارير أفادت بأن الولايات المتحدة تدرس خيارات عسكرية جديدة ضد إيران لكسر الجمود في المفاوضات الجارية، ما زاد من المخاوف بشأن استمرار اضطرابات الإمدادات في منطقة الشرق الأوسط.

وصعدت العقود الآجلة لخام برنت تسليم حزيران بمقدار 5.27 دولارات، ما يعادل 4.5 بالمئة، لتصل إلى 123.30 دولاراً للبرميل، بعد أن كانت قد قفزت بأكثر من 6 بالمئة في الجلسة السابقة، مسجلة بذلك ارتفاعها التاسع على التوالي. كما ارتفع عقد برنت الأكثر تداولاً لشهر تموز إلى 113.10 دولاراً للبرميل.

في المقابل، زادت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي بمقدار 2.42 دولار، أو 2.3 بالمئة، لتبلغ 109.30 دولارات للبرميل، بعد مكاسب بلغت 7 بالمئة في الجلسة الماضية، ليواصل الخام الأمريكي تحقيق مكاسب للشهر الرابع على التوالي.

ويأتي هذا الارتفاع بعد تقرير كشف أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب سيتلقى إحاطة بشأن خطط لشن سلسلة ضربات عسكرية على إيران، في محاولة لدفعها إلى العودة للمفاوضات المتعلقة ببرنامجها النووي.

وتشهد سوق النفط توتراً متصاعداً منذ اندلاع المواجهة العسكرية بين الولايات المتحدة وإسرائيل من جهة وإيران من جهة أخرى في 28 شباط الماضي، والتي أعقبها إغلاق مضيق هرمز وفرض حصار أمريكي على الموانئ الإيرانية، الأمر الذي تسبب بتعطيل جزء كبير من صادرات النفط من المنطقة.

وفي سياق متصل، تتجه أنظار الأسواق إلى اجتماع تحالف أوبك+ المقرر يوم الأحد، وسط توقعات بالموافقة على زيادة طفيفة في الإنتاج بنحو 188 ألف برميل يومياً، في محاولة لاحتواء شح المعروض العالمي.