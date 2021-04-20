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أسعار النفط ترتفع بفعل ضعف الدولار

Category: اقتصـاد

Date: 2021-04-20T05:28:24+0000
أسعار النفط ترتفع بفعل ضعف الدولار

شفق نيوز/ ارتفعت أسعار النفط يوم الثلاثاء، مع ضعف الدولار الأمريكي والتزام أوبك بتخفيض الإنتاج، على الرغم من ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا في آسيا حد المكاسب.

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت تسليم حزيران 69 سنتا أو 1.03 بالمئة إلى 67.77 دولاراً للبرميل في الساعة 05:15 بتوقيت جرينتش.

ارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي لتسليم ايار، 63 سنتًا، أو 0.96٪، إلى 64.03 دولارًا للبرميل.

وانخفض مؤشر الدولار إلى أدنى مستوى في ستة أسابيع مقابل العملات الرئيسية الأخرى يوم الاثنين بعد انخفاض عوائد سندات الخزانة الأمريكية الأسبوع الماضي.

أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا، الاثنين، وجود قوة قاهرة على الصادرات من ميناء حريقة وقالت إنها قد تمدد الإجراء ليشمل منشآت أخرى بسبب نزاع على الميزانية مع البنك المركزي في البلاد.

وقال آي إن جي إن التعطيل قد يخفض إنتاج ليبيا من النفط بمقدار 280 ألف برميل يوميا ، ما يخفض الإنتاج إلى أقل من مليون برميل يوميا للمرة الأولى منذ أكتوبر تشرين الأول.

قالت مبادرة البيانات المشتركة (جودي) يوم الاثنين إن صادرات السعودية من النفط الخام تراجعت إلى أدنى مستوياتها في ثمانية أشهر في شباط ، مما يوضح التزام أكبر دولة مصدرة للنفط في العالم بسقف إنتاجها الطوعي لدعم أسعار النفط.

ومع ذلك ، أدى ارتفاع حالات COVID-19 في الهند ، ثالث أكبر مستورد ومستهلك للنفط في العالم ، إلى إضعاف التفاؤل بشأن التعافي المستدام في الطلب العالمي على الوقود.

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