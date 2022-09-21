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أسعار النفط ترتفع بفعل شحة المعروض

Category: اقتصـاد

Date: 2022-09-21T04:51:24+0000
أسعار النفط ترتفع بفعل شحة المعروض

شفق نيوز/ ارتفعت أسعار النفط بشكل طفيف، يوم الأربعاء، بعد ان عجزت أوبك عن تحقيق هدف الانتاج، يقابلها مخاوف رفع أسعار الفائدة من مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي مما قد يؤدي إلى الركود.

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 14 سنتا أو 0.3 بالمئة إلى 90.76 دولاراً للبرميل بحلول الساعة 04:40 بتوقيت جرينتش بعد أن هبطت 1.38 دولار في اليوم السابق.

وبلغ خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 84.00 دولارًا للبرميل ، بارتفاع 6 سنتًات.

على جانب العرض، تراجعت مجموعة المنتجين في أوبك + - منظمة البلدان المصدرة للبترول وشركاؤها بما في ذلك روسيا - إلى مستوى قياسي بلغ 3.58 ملايين برميل يوميًا أقل من أهدافها ، أو حوالي 3.5٪ من الطلب العالمي، يسلط هذا النقص الضوء على ضيق العرض الأساسي في السوق ، حتى مع مخاوف الركود التي تدفع الأسعار إلى الانخفاض.

قال رئيس شركة النفط الحكومية السعودية العملاقة أرامكو يوم الثلاثاء إن خطط أوروبا لوضع حد لفواتير الطاقة للمستهلكين وفرض ضرائب على شركات الطاقة ليست حلولا طويلة الأجل أو مفيدة لأزمة الطاقة العالمية ، مدفوعة إلى حد كبير بقلة الاستثمار في الهيدروكربونات.

بالمقابل من المتوقع على نطاق واسع أن يرفع بنك الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة بمقدار 75 نقطة أساس للمرة الثالثة على التوالي في وقت لاحق يوم الأربعاء في سعيه لكبح جماح التضخم. هذه التوقعات تلقي بثقلها على الأسهم ، والتي غالبًا ما تتحرك جنبًا إلى جنب مع أسعار النفط.

ودعمت أسعار الفائدة المرتفعة الدولار ، الذي اقترب من أعلى مستوى له في عقدين يوم الثلاثاء ، مما جعل النفط أكثر تكلفة لحاملي العملات الأخرى.

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