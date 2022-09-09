أسعار النفط ترتفع بفعل تهديد روسيا بإيقاف الصادرات لبعض المشترين

شفق نيوز/ ارتفعت أسعار النفط يوم الجمعة حيث اعتبر المستثمرون تهديد روسيا بوقف صادرات النفط والغاز لبعض المشترين ، لكن النفط الخام مهيأ للتراجع الأسبوعي الثاني حيث أثرت الزيادات الكبيرة في أسعار الفائدة من جانب البنوك المركزية وقيود الصين لكوفيد -19 على الطلب.

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 22 سنتا أو 0.3 بالمئة إلى 89.37 دولارا للبرميل بحلول الساعة 0635 بتوقيت جرينتش. وارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 10 سنتات أو 0.1٪ إلى 83.64 دولارا.

وكان كلا الخامين القياسيين للنفط يتجهان نحو انخفاض أسبوعي بنسبة 4٪ ، مع تراجع السوق عند نقطة واحدة هذا الأسبوع إلى أدنى مستوى له منذ يناير.

وتم وقف هذا التراجع من خلال شح أساسي في المعروض وسط تهديد روسيا بخفض تدفقات النفط إلى أي دولة تدعم سقفًا لسعر خامها ، وخفضًا صغيرًا للإنتاج من قبل منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاء ، وتوقعات أضعف. نمو إنتاج النفط في الولايات المتحدة.

وقالت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية يوم الخميس إنها تتوقع ارتفاع إنتاج الخام الأمريكي بمقدار 540 ألف برميل يوميا إلى 11.79 مليون برميل يوميا في 2022 ، انخفاضا من توقعات سابقة بزيادة 610 آلاف برميل يوميا.

في الوقت الحالي ، يتم تشديد القيود في الصين. مددت مدينة تشنغدو يوم الخميس إغلاقًا لمعظم سكانها الذين يزيد عددهم عن 21 مليونًا ، بينما تم حث ملايين آخرين في أجزاء أخرى من الصين على عدم السفر خلال العطلات القادمة.