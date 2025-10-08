أسعار النفط ترتفع بفعل انحسار مخاوف تخمة المعروض

شفق نيوز - بغداد / أربيل

ارتفعت أسعار النفط، يوم الأربعاء، مع تراجع المخاوف من فائض المعروض، بعدما استوعب المستثمرون قرار «أوبك+» بتقييد زيادات الإنتاج الشهر المقبل.

وسجّلت العقود الآجلة لخام برنت ارتفاعًا بـ48 سنتًا، أي ما يعادل 0.7%، لتصل إلى 65.93 دولارًا للبرميل بحلول الساعة الـ 04:00 بتوقيت غرينتش. كما ارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 51 سنتًا، أو 0.8%، ليصل إلى 62.24 دولارًا للبرميل.

واستقرت مؤشرات النفط الخام في الجلسة السابقة، بينما قيّم المستثمرون مؤشرات تخمة المعروض مقابل الزيادة الأقل من المتوقع في إنتاج نوفمبر من منظمة «أوبك» وحلفائها.

اختارت أوبك+ زيادة قدرها 137 ألف برميل يومياً فقط، وهو أقل من الخيارات التي كانت مطروحة خلال مناقشاتها الأخيرة.

وقال محللون إن المستثمرين سيركزون على البيانات المادية للسوق، خصوصًا المخزونات، قبل تقييم تأثير زيادات الإنتاج.

وتراجعت المخاوف من تعطل الإمدادات الروسية، إذ ظلت شحنات النفط الخام قرب أعلى مستوياتها في 16 شهراً خلال الأسابيع الأربعة الماضية. كما يترقب المستثمرون صدور بيانات المخزونات الأمريكية في وقت لاحق من اليوم.

وأظهرت بيانات معهد البترول الأمريكي ارتفاع مخزونات الخام الأمريكية بمقدار 2.78 مليون برميل خلال الأسبوع المنتهي في 3 أكتوبر، في حين انخفضت مخزونات البنزين والمقطرات.

ومن المتوقع أن يسجّل إنتاج النفط في الولايات المتحدة هذا العام مستوى قياسياً جديداً يفوق التقديرات السابقة، بحسب إدارة معلومات الطاقة الأمريكية.