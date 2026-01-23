أسعار النفط ترتفع بفعل تجديد ترمب تهديداته لإيران

شفق نيوز - أربيل

ارتفعت أسعار النفط، اليوم الجمعة، بعد أن جدد الرئيس الأميركي دونالد ترمب تهديداته ضد إيران المنتج الرئيسي للنفط في الشرق الأوسط، مما أثار مخاوف من عمل عسكري قد يؤدي إلى اضطراب الإمدادات.

وزادت العقود الآجلة لخام برنت لشهر مارس آذار 35 سنتا أو 0.55 بالمئة إلى 64.41 دولاراً للبرميل. وصعد خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 33 سنتا أو 0.56 بالمئة إلى 59.69 دولارا للبرميل، وفقا لوكالة "رويترز".

وتراجع الخامان بنحو اثنين في المئة أمس الخميس. وزادت الأسعار بعد أن قال ترمب للصحفيين على متن طائرة الرئاسة الأمريكية إن الولايات المتحدة لديها "أسطول حربي" يتجه نحو إيران لكنه يأمل ألا يضطر لاستخدامه، وجدد تحذيراته لطهران من قتل المتظاهرين أو استئناف برنامجها النووي.

وقال مسؤول أمريكي إن قطعا حربية تتضمن حاملة طائرات ومدمرات صواريخ موجهة ستصل إلى الشرق الأوسط خلال الأيام المقبلة. وإيران هي رابع أكبر منتج في منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وتعد مُصدرا رئيسيا للصين ثاني أكبر مستهلك للنفط في العالم.

ويتجه خاما برنت وغرب تكساس الوسيط لتسجيل مكاسب أسبوعية بنحو 0.6 بالمئة بعد أن ارتفعت الأسعار في وقت سابق من الأسبوع على خلفية تهديدات ترامب بغزو جرينلاند، مما أثار مخاوف من زعزعة استقرار التحالف عبر الأطلسي. وهبطت الأسعار أمس الخميس بعد تراجع ترامب عن التهديد بعمل عسكري.

وانخفضت الأسعار أمس الخميس أيضا بعد بيانات حكومية أظهرت ارتفاع المخزونات في الولايات المتحدة أكبر مستخدم للنفط في العالم الأسبوع الماضي وسط تباطؤ الطلب على الوقود.

وأظهرت بيانات إدارة معلومات الطاقة الأمريكية الصادرة أمس الخميس أن مخزونات النفط الخام ارتفعت بمقدار 3.6 ملايين برميل في الأسبوع المنتهي في 16 يناير كانون الثاني أي أكثر من الارتفاع الذي توقعه المحللون في استطلاع أجرته رويترز عند 1.1 مليون برميل.